В Иране прокомментировали ситуацию с атакой на здание министерства разведки

Израильские удары по Тегерану не нанесли никакого ущерба зданию министерства разведки Ирана, утверждает иранское агентство ISNA.

В публикации отмечается, что в здание ведомства был брошен некий предмет, но никакого ущерба нанесено не было.

До этого сообщалось, что беспилотный летательный аппарат Израиля атаковал здание полицейского управления в Тегеране.

Также силы противовоздушной обороны в центре Тегерана впервые заработали в дневное время.

Операция Израиля получила название «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска нанесли удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Иран назвал условие прекращения атак по Израилю.