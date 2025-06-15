БПЛА атаковал полицейский участок в столице Ирана

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Израиля атаковал здание полицейского управления в Тегеране. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

В публикации отмечается, что в результате атаки беспилотника были ранены несколько представителей правоохранительных органов. Здание полицейского участка получило незначительные повреждения, подчеркивает агентство.

До этого сообщалось, что силы противовоздушной обороны в центре Тегерана впервые заработали в дневное время.

Также Иран обвинил США в поддержке Израиля в его атаках и разорвал диалог с Вашингтоном по ядерной сделке.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры. Сообщалось, что Израиль планирует бить по представителям иранского руководства, чтобы помешать Тегерану нанести ответные удары.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее министр обороны Израиля пригрозил Израилю уничтожением Тегерана.