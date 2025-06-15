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Силы ПВО в Тегеране впервые заработали в дневное время

РИА Новости: силы ПВО в центре Тегерана впервые заработали в дневное время

Силы ПВО в центре Тегерана впервые заработали в дневное время. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается также о взрыве в районе аэропорта Мехрабад в иранской столице.

До этого Иран обвинил США в поддержке Израиля в его атаках и разорвал диалог с Вашингтоном по ядерной сделке.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры. Сообщалось, что Израиль планирует бить по представителям иранского руководства, чтобы помешать Тегерану нанести ответные удары.

Ранее министр обороны Израиля пригрозил Израилю уничтожением Тегерана.

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