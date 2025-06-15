В Иране сообщили о новой атаке на Израиль

Иран снова атаковал израильскую территорию при помощи ракет. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания Ирана IRIB, передает РИА Новости.
«Иран начал новую волну ракетной операции «Правдивое обещание 3» против Израиля», — говорится в сообщении.
Ранее израильская армия сообщила, что зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана. В стране объявлена воздушная тревога. Военно-воздушные силы Израиля начали перехват ракет.
После ночного обмена ударами между сторонами конфликта в сети завирусились несколько видео, на которых иранские ракеты летят по небу под песню группы ABBA «Gimme! Gimme! Gimme!».
Накануне вечером сообщалось, что Иран применил баллистические и гиперзвуковые ракеты во время удара по израильским городам. После удара по Бат-Яму около 35 местных жителей числятся пропавшими без вести.
Ранее в Израиле сообщили о крупных разрушениях в Тель-Авиве после ракетного удара Ирана.