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В Иране сообщили о новой атаке на Израиль

В Иране заявили о начале новой ракетной атаки на Израиль
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AP

Иран снова атаковал израильскую территорию при помощи ракет. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания Ирана IRIB, передает РИА Новости.

«Иран начал новую волну ракетной операции «Правдивое обещание 3» против Израиля», — говорится в сообщении.

Ранее израильская армия сообщила, что зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана. В стране объявлена воздушная тревога. Военно-воздушные силы Израиля начали перехват ракет.

После ночного обмена ударами между сторонами конфликта в сети завирусились несколько видео, на которых иранские ракеты летят по небу под песню группы ABBA «Gimme! Gimme! Gimme!».

Накануне вечером сообщалось, что Иран применил баллистические и гиперзвуковые ракеты во время удара по израильским городам. После удара по Бат-Яму около 35 местных жителей числятся пропавшими без вести.

Ранее в Израиле сообщили о крупных разрушениях в Тель-Авиве после ракетного удара Ирана.

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