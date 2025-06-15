Израиль зафиксировал запуск ракет со стороны Ирана

ЦАХАЛ: зафиксирован запуск ракет со стороны Ирана, начат их перехват

Израильская армия зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана и начала их перехват. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Вскоре после обнаружения ракет, запущенных из Ирана на территорию Государства Израиль, в ряде мест на территории страны были активированы предупреждения», — говорится в сообщении.

ВВС страны работают над устранением угрозы. Защита не работает на 100%, поэтому гражданам следует соблюдать правила безопасности, добавили в ЦАХАЛ.

После ночного обмена ударами между Ираном и Израилем в сети завирусились несколько видео, на которых ракеты Исламской Республики летят по небу на фоне песни группы ABBA «Gimme! Gimme! Gimme!».

Накануне вечером сообщалось, что Иран применил баллистические и гиперзвуковые ракеты во время удара по Израилю.

Ранее в Израиле сообщили о крупных разрушениях в Тель-Авиве после ракетного удара Ирана.