Появились видео из Ливана с ракетами Ирана, атакующими Израиль под веселую музыку

После ночного обмена ударами между Ираном и Израилем в сети завирусились несколько видео, на которых ракеты Исламской Республики летят по небу на фоне веселой музыки.

Первое опубликовало в соцсетях в том числе издание The Daily Mail. На нем мужчина в Ливане играет на саксофоне. В небе на заднем фоне видны горящие точки. Посетители заведения, где выступает музыкант, снимают происходящее на телефоны. Ролик сопровождает подпись: «В это время в Ливане».

По данным из соцсетей, второе видео тоже снято в Ливане во время свадьбы под ремикс песни группы ABBA «Gimme! Gimme! Gimme!». На нем тоже различимы горящие точки на ночном небе, а гости мероприятия проводят время у бассейна.

В ночь на воскресенье, 15 июня, Иран и Израиль опять обменялись ударами. Накануне вечером иранское телевидение распространило заявление о готовящемся «разрушительном» ударе по израильской территории, вслед за этим появились кадры массового пуска ракет. Первым под удар попал город Хайфа, был атакован крупный нефтеперерабатывающий завод. При этом Иран применил гиперзвуковую ракету. Кроме того, использовались баллистические ракеты средней дальности Emad, Ghadr, Kheibar Shekan и беспилотники.

Армия Израиля в свою очередь заявила о нанесении ударов по нефтехранилищу на севере Тегерана и топливному складу на юге города. СМИ сообщили, что был атакован штаб министерства обороны Исламской республики, а также здание Организации оборонных инноваций и исследований. Очевидцы заявили об атаке Израиля по жилым домам в Тегеране. В Израиле под удар попали дома в Бат-Яме и Реховоте.

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