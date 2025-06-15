Патриарх Кирилл оценил состояние Вооруженных сил России

Глядя на состояние Вооруженных сил (ВС) РФ, можно с уверенностью сказать, что силой Россию не возьмешь. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пишет РИА Новости.

«Слава Богу, есть кому защищать [страну], и состояние Вооруженных сил сегодня дает уверенность в том, что силой Россию не возьмешь», — сказал патриарх после литургии в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.

Он отметил, что исторически тяжелые времена наступали для страны тогда, когда она была неспособна отстаивать свою веру и самобытность. В обращении к верующим Кирилл призвал любить родину и быть способным ее защищать.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что с учетом появления новых вызовов и рисков РФ продолжит совершенствовать свои вооруженные силы.

Также глава государства отметил, что проявившие себя в боях офицеры и сержанты российской армии будут входить в основу командного состава ВС РФ.

Ранее на Западе рассказали о новой тактике армии России, заставляющей ВСУ отступать.