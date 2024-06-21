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Путин заявил о совершенствовании Вооруженных сил России

Путин заявил, что Россия продолжит совершенствовать свои вооруженные силы

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Павел Лисицын/РИА Новости

Российская Федерация продолжит совершенствовать свои вооруженные силы. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений, сообщает РИА Новости.

«Учитывая непростую международную ситуацию, появление новых вызовов и рисков, будем и дальше всесторонне совершенствовать вооруженные силы», — сказал глава государства.

Вместе с тем он отметил, что Россия продолжит выстраивать оборонную политику, опираться на передовые технологии и науку, эффективные экономические и финансовые решения на современном уровне.

Накануне Путин заявил, что стратегические ядерные силы РФ находятся в полной боевой готовности, Вооруженные силы России готовятся ко всем вариантам развития ситуации.

До этого президент РФ говорил, что российской армии необходим высокий темп технологического обновления.

Ранее Путин назвал число российских военных в зоне СВО.

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