На Западе рассказали о новой тактике армии России, заставляющей ВСУ отступать

Вооруженные силы России продвигаются на Украине и заставляют ВСУ отступать, используя тактику Красной армии и современные технологии. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Как следует из текста, ВС РФ опираются на беспилотники для обнаружения целей и мощь бомб и артиллерии, чтобы прокладывать путь пехоте.

«Каждый элемент атаки поддерживает другие, происходящие одновременно или волнами. Это создает эффект снежного кома, заставляя украинских военных отступать», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что над линией боевого соприкосновения находятся «сотни российских беспилотников», которые дают подробную информацию о противнике.

«Российские войска используют их для обнаружения украинских артиллерийских орудий и крупных скоплений войск в лесных массивах, блиндажах и траншеях, а затем планируют удары и атаки по этим позициям», — пишет WSJ.

До этого телеканал CNN со ссылкой на сообщения украинских офицеров и генштаба Украины сообщал, что российская армия ведет наступление по всей линии фронта в зоне спецоперации.

Ранее западные аналитики обеспокоились планами России на украинские Сумы.