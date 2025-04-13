Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе рассказали о новой тактике армии России, заставляющей ВСУ отступать

WSJ: ВС РФ используют на Украине новую тактику, заставляющую ВСУ отступать
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы России продвигаются на Украине и заставляют ВСУ отступать, используя тактику Красной армии и современные технологии. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Как следует из текста, ВС РФ опираются на беспилотники для обнаружения целей и мощь бомб и артиллерии, чтобы прокладывать путь пехоте.

«Каждый элемент атаки поддерживает другие, происходящие одновременно или волнами. Это создает эффект снежного кома, заставляя украинских военных отступать», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что над линией боевого соприкосновения находятся «сотни российских беспилотников», которые дают подробную информацию о противнике.

«Российские войска используют их для обнаружения украинских артиллерийских орудий и крупных скоплений войск в лесных массивах, блиндажах и траншеях, а затем планируют удары и атаки по этим позициям», — пишет WSJ.

До этого телеканал CNN со ссылкой на сообщения украинских офицеров и генштаба Украины сообщал, что российская армия ведет наступление по всей линии фронта в зоне спецоперации.

Ранее западные аналитики обеспокоились планами России на украинские Сумы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами