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Минобороны РФ сообщило о перехвате 128 дронов и ударах по позициям ВСУ

Минобороны: ВС РФ за сутки сбили 128 беспилотников и две управляемые авиабомбы
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Mircea Moira/Shutterstock/FOTODOM

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 128 беспилотников самолетного типа, а также две управляемые авиабомбы. Об этом сообщило Минобороны России.

Также сообщается, что российская авиация, дроны-камикадзе, артиллерия и ракетные войска нанесли удары по украинским военным объектам. Атаки были направлены на пункты управления беспилотниками, склады боеприпасов и места временного размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников. Всего поражения нанесены в 143 населенных пунктах.

Минувшей ночью в России уничтожили шесть украинских беспилотников. По данным ведомства, пять дронов ликвидированы над Белгородской областью и один – над Орловской.

До этого президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений сообщил, что силы ПВО с начала специальной военной операции уничтожили более 80 тысяч воздушных целей.

Ранее ВСУ начали установку дронов-светофоров.

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