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В подполье заявили об ударе по заводу в Полтавской области

Лебедев: ВС РФ ударили по заводу в Кременчуге, связанному с созданием ракет РСЗО
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие нанесли удар по производству, связанному с созданием ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО), в Полтавской области Украины. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, в городе Кременчуг был зафиксирован один прилет.

«[Удар пришелся] по производству, связанному с ракетами РСЗО», — уточнил источник агентства.

Также координатор подполья рассказал, что бойцы Вооруженных сил РФ поразили авиабазу украинских войск на территории Полтавской области. В административном центре региона, где и находится объект Вооруженных сил Украины, зарегистрировали четыре прилета.

Как отметил Лебедев, в последнее время с подвергшегося ударам аэродрома часто взлетают самолеты, которые следуют на восток. В том числе их видели в небе над городом Ворожба в приграничной Сумской области.

29 марта российские военные нанесли несколько ударов по цехам завода Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова в Днепропетровской области Украины. Лебедев заявил, что было около пяти ударов.

Ранее министерство обороны РФ рассказало об ударе по пункту дислокации подразделений Службы безопасности Украины.

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