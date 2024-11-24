В направлении автомобильного завода, расположенного в украинском городе Кременчуг, прогремел взрыв. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Прилет был в направлении Кременчугского автомобильного завода. Сопротивление сообщало, что на заводе производится ремонт гусеничной военной техники, в основном иностранной. На момент удара на заводе находилось 11 единиц гусеничной техники», — сказал подпольщик.

Лебедев добавил, что со стороны производства был слышен «мощный взрыв» с последующей детонацией. В этот момент на заводе также находились не менее 17 единиц колесной техники, добавил координатор подполья.

До этого Лебедев сообщил, что в пригороде Сум прогремел взрыв, после чего к месту происшествия направились машины скорой помощи. По его словам, там располагаются базы отдыха, которые заняли военнослужащие Вооруженных сил Украины.

Ранее подполье сообщило о поражении аэродрома во Львовской области Украины.