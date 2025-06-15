Российские войска ночью атаковали Кременчугский НПЗ

Ночью в результате масштабной атаки российских сил практически полностью выведен из строя нефтеперерабатывающий завод в городе Кременчуге Полтавской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Отмечается, что этот объект являлся одним из крупнейших НПЗ на территории Украины и имел стратегическое значение для топливной инфраструктуры страны. Над городом поднялось густое облако едкого черного дыма, охват пожара стремительно расширяется, охватывая критические участки предприятия.

По данным украинских властей, воздушная тревога сопровождалась массированным налетом ударных дронов. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, беспилотники модели «Герань» подлетали к столице с трёх направлений одновременно, а их количество стремительно росло, вызывая тревогу среди жителей и военных аналитиков.

По оценке специалистов, масштаб атаки мог превзойти все предыдущие — впервые ожидался залп из более чем 500 БПЛА, в то время как предыдущий зафиксированный максимум составлял около 470 единиц. К воздушной атаке позже присоединились и другие виды вооружения: крылатые ракеты «Калибр», гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и комплексы «Искандер», значительная часть которых, по имеющимся сведениям, была нацелена именно на объекты в Кременчуге.

Сообщается, что удары наносились с высокой точностью, и большинство целей было уничтожено полностью.

Ранее боевая группа дрона «КВН» из состава Центра специального назначения «Барс-Сармат» ликвидировала склад мин на территории Запорожской области.