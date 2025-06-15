Стало известно об израильском ударе по штаб-квартире Минобороны Ирана

Tasnim: Израиль нанес удар по штаб-квартире Минобороны Ирана в Тегеране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по штаб-квартире Министерства обороны Ирана в Тегеране. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

«После сегодняшнего нападения израильских ВВС на Тегеран объектом нападения стала штаб-квартира Министерства обороны и поддержки вооруженных сил», — говорится в сообщении.

Агентство добавляет, что атака произошла в районе Нобаниад. В результате чего одно из офисных зданий штаб-квартиры получило незначительные повреждения.

Tasnim также утверждает, что в результате атаки ЦАХАЛ пострадало здание Организации оборонных исследований и инноваций Министерства обороны. О пострадавших не сообщалось.

В ночь на 15 июня Иран возобновил атаки на Израиль в ответ на направленную против страны агрессию. Более 40 ракет атаковали город Хайфу. В ударе также участвовали беспилотные летательные аппараты. Поражены были нефтеперерабатывающий завод, а также ключевые военные объекты и объекты по производству оружия.

В ответ Армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по нефтехранилищу в Тегеране. На опубликованных журналистами кадрах видно, как над территорией хранилища клубился дым.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Тегеране сработала система ПВО недалеко от российского посольства.