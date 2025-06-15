В Тегеране сработала система ПВО недалеко от российского посольства

В центральной части Тегерана снова сработала иранская система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.

Корреспондент агентства отметил, что звуки работы ПВО слышались неподалеку от российского посольства.

В свою очередь корреспондент ТАСС сообщает, что системы противовоздушной обороны Ирана были приведены в действие сразу после окончания ракетного удара по Израилю. В небе над Тегераном раздавались взрывы, также были видны яркие вспышки и следы от снарядов зенитных установок.

В ночь на 15 июня Иран возобновил атаки на Израиль в ответ на направленную против страны агрессию. Более 40 ракет атаковали город Хайфу. В ударе также участвовали беспилотные летательные аппараты. Поражены были нефтеперерабатывающий завод, а также ключевые военные объекты и объекты по производству оружия.

В ответ Армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по нефтехранилищу в Тегеране. На опубликованных журналистами кадрах видно, как над территорией хранилища клубился дым.

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