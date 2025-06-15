Сирия, Иордания и Ирак объявили о закрытии своего воздушного пространства после атаки иранских ракет на Хайфу. Об этом сообщает The Washington Post.

По информации журналистов, в Ливане входящие и исходящие рейсы были отменены после того, как иранские снаряды были замечены в небе Бейрута.

Вечером 14 июня агентство Bloomberg сообщало, что Иран выпустил более 40 ракет по израильской Хайфе. Были поражены ключевые военные объекты и объекты по производству оружия.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от атак пострадали десятки человек. В Иране утверждают, что планируют выпустить по территории Израиля как минимум 2 тыс. ракет, а также угрожают ударить по военным объектам Франции, Британии и США на Ближнем Востоке.

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Ранее в Иране рассказали, что стало поводом для атак Израиля.