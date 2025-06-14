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В Иране назвали число сбитых за час беспилотников

ISNA: Иран за час сбил 10 израильских беспилотников
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AP

Иран за час сбил 10 израильских беспилотников. Об этом сообщает агентство ISNA.

«За прошедший час было сбито 10 беспилотников Израиля в различных районах страны», — сказано в публикации.

По данным агентства Tasnim, иранские военные сбили беспилотник возле ядерного объекта в Натанзе при помощи системы противовоздушной обороны (ПВО) «Хордад».

До этого в Иране сообщили об ударе по объекту 14-й фазы разработки газового месторождения «Южный Парс», расположенному в провинции Бушер. По словам очевидцев, атака была совершена с использованием птицы, похожей на дрон.

14 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что скоро военно-воздушные силы (ВВС) страны снова появятся в небе над Тегераном для нанесения ударов по «каждой цели» иранского режима.

Ранее в Иране рассказали, что стало поводом для атак Израиля.

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