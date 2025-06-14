В Иране заявили об ударе Израиля по обслуживающему газовое месторождение объекту

Израиль нанес удар по объекту 14-й фазы разработки газового месторождения «Южный Парс», расположенному в провинции Бушер. Об этом сообщило иранское агентство Fars.

«В результате этой атаки некоторые участки объекта загорелись, и пожарные машины в настоящее время тушат пожар. Местные источники и очевидцы говорят, что атака была совершена с использованием птицы, похожей на дрон», — говорится в материале.

По данным агентства Tasnim, в результате атаки промышленные объекты месторождения получили серьезные повреждения. Журналисты отметили, что в настоящее время сложно установить объем причиненного ущерба.

До этого агентство YJC сообщило, что в Бушере, где проходит совместное с Россией строительство атомной электростанции, поднимался столб дыма.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Ирана призвал наращивать оборонособность после атаки Израиля.