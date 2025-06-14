Премьер Израиля пригрозил атаками по «каждой цели» в Тегеране

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что скоро военно-воздушные силы (ВВС) страны снова появятся в небе над Тегераном для нанесения ударов по «каждой цели» иранского режима. Об этом сообщает РИА Новости.

«В самое ближайшее время вы увидите самолеты израильских ВВС в небе над Тегераном: нанесем удары по каждому объекту и каждой цели режима аятолл», — сказал Нетаньяху, обращаясь к нации.

До этого глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что резолюция Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), направленная против Тегерана, была использована Израилем как повод для нанесения ударов по ядерным объектам исламской республики.

Ночью 13 июня Израиль сообщил о начале операции «Ам КеЛави» («Народ как лев»), направленной на нанесение ущерба ядерным и ракетным программам исламской республики. После этого армия еврейского государства нанесла удары по нескольким населенным пунктам Ирана, в том числе по Тегерану и Натанзу. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и даже жилые комплексы.

Ранее в МИД России заявили, что Израиль «почувствовал безнаказанность».