«Украина не готова к проведению в оперативном режиме». Как проходит обмен пленных между Киевом и Москвой

Российская и украинская стороны начали бессрочные санитарные обмены. В рамках стамбульских договоренностей Москва передала Киеву 1,2 тысяч тел бойцов ВСУ. Стороны также обменялись группами военнослужащих. В МО РФ сожалеют, что «украинская сторона к проведению обменов в таком же оперативном режиме не готова». Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Россия и Украина проводят обмен ранеными в сответствии с договоренностями по итогам второго раунда переговоров в Стамбуле, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российской переговорной группе.

«Начались бессрочные санитарные обмены в рамках стамбульских договоренностей. Стороны передают друг другу раненых», — сказал собеседник агентства.

В Минобороны также сообщили, что 14 июня украинская сторона передала группу российских военнослужащих. В обмен им передали группу украинских солдат. Сейчас возвращенные россияне находятся в Белоруссии. Врачи оказывают им необходимую помощь.

«Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — сказано в сообщении.

Возвращенные военнослужащие уже связались со своими родными и близкими.

«Я благодарен своей стране, Родине, что поменяла меня, вернула меня домой», — сказал один из бойцов. Он намерен вернуться в строй после лечения.

Украина также официально подтвердила обмен. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что большинство возвращенных солдат ВСУ — офицеры. Самому старшему 63 года, а младшему — 21. В списках есть военные, которые значились пропавшими без вести.

Вернули пять пермяков

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что стороны осуществили не только санитарный обмен. В том числе вернули военнослужащих, которые не получили ранений.

«На Родину вернулись пять наших земляков, все контрактники. Особенно рады доброй весточке сегодня в Лысьве, трое ребят в списке именно из этого города! А еще есть бойцы из Чайковского и Перми. Среди раненых наших ребят нет. По телефону связался с родственниками, кто направлял обращения в мой адрес, сообщил приятные новости», — написал Сапко.

По словам омбудсмена, к нему обратилась жена одного из пленных. Три месяца назад в Международном Красном кресте она узнала, что ее супруг попал в плен. Вместе им удалось добиться включения мужчины в списки обмена. Про еще одного пленного узнали сотрудники фонда «Защитники Отечества» — они увидели ролик с его участием в соцсетях. Сотрудники также оперативно собрали документы для включения мужчины в списки.

«Ждем с нетерпением новых обменов, благо в последнее время они стали все чаще, очень надеюсь, что скоро домой вернутся все наши герои! Искренне благодарю коллег, кто сделал этот обмен возможным!» — заключил Сапко.

1212 на 27: Россия и Украина обменялись телами погибших военных Россия и Украина начали обмен телами погибших: Москва передала Киеву останки 1212 военнослужащих ВСУ и... 12 июня 00:11

Проблемы с обменом

2 июня Россия и Украина провели переговоры в Стамбуле. Российская сторона предложила безвозмездно передать 6 тыс. тел украинских военнослужащих, они идентифицированы по форме одежды и месту обнаружения. Украина согласилась. 7 июня Москва подготовила тела к транспортировке и прибыла на место обмена на границе, однако украинская сторона не стала забирать останки. 11 июня процесс возобновился, в результате чего Россия получила 27 тел.

9, 10 и 12 июня стороны обменялись группами живых военнослужащих.

14 июня Россия передала украинской стороне 1,2 тысячи тел. В ответ Москва ничего не получила, выяснил РБК у источника в переговорной группе.

«В ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел», — сообщили в украинском координационном штабе по обращению с военнопленными.

Россия выразила готовность и дальше проводить обмены в соответствии с утвержденным во время второго раунда графиком.

«К сожалению, украинская сторона к проведению обменов в таком же оперативном режиме не готова», — рассказали в МО РФ.

По данным издания «Страна.ua», всего за последние дни Украина получила 3,6 тыс. тел. Украинская сторона не комментировала, будет ли она передавать Москве останки российских военнослужащих.