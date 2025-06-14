«Украина не готова к проведению в оперативном режиме». Как проходит обмен пленных между Киевом и Москвой

Россия и Украина проводят обмен ранеными в сответствии с договоренностями по итогам второго раунда переговоров в Стамбуле, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российской переговорной группе.
«Начались бессрочные санитарные обмены в рамках стамбульских договоренностей. Стороны передают друг другу раненых», — сказал собеседник агентства.
В Минобороны также сообщили, что 14 июня украинская сторона передала группу российских военнослужащих. В обмен им передали группу украинских солдат. Сейчас возвращенные россияне находятся в Белоруссии. Врачи оказывают им необходимую помощь.
«Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — сказано в сообщении.
Возвращенные военнослужащие уже связались со своими родными и близкими.
«Я благодарен своей стране, Родине, что поменяла меня, вернула меня домой», — сказал один из бойцов. Он намерен вернуться в строй после лечения.
Украина также официально подтвердила обмен. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что большинство возвращенных солдат ВСУ — офицеры. Самому старшему 63 года, а младшему — 21. В списках есть военные, которые значились пропавшими без вести.
Вернули пять пермяков
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что стороны осуществили не только санитарный обмен. В том числе вернули военнослужащих, которые не получили ранений.
«На Родину вернулись пять наших земляков, все контрактники. Особенно рады доброй весточке сегодня в Лысьве, трое ребят в списке именно из этого города! А еще есть бойцы из Чайковского и Перми. Среди раненых наших ребят нет. По телефону связался с родственниками, кто направлял обращения в мой адрес, сообщил приятные новости», — написал Сапко.
По словам омбудсмена, к нему обратилась жена одного из пленных. Три месяца назад в Международном Красном кресте она узнала, что ее супруг попал в плен. Вместе им удалось добиться включения мужчины в списки обмена. Про еще одного пленного узнали сотрудники фонда «Защитники Отечества» — они увидели ролик с его участием в соцсетях. Сотрудники также оперативно собрали документы для включения мужчины в списки.
«Ждем с нетерпением новых обменов, благо в последнее время они стали все чаще, очень надеюсь, что скоро домой вернутся все наши герои! Искренне благодарю коллег, кто сделал этот обмен возможным!» — заключил Сапко.
Проблемы с обменом
2 июня Россия и Украина провели переговоры в Стамбуле. Российская сторона предложила безвозмездно передать 6 тыс. тел украинских военнослужащих, они идентифицированы по форме одежды и месту обнаружения. Украина согласилась. 7 июня Москва подготовила тела к транспортировке и прибыла на место обмена на границе, однако украинская сторона не стала забирать останки. 11 июня процесс возобновился, в результате чего Россия получила 27 тел.
9, 10 и 12 июня стороны обменялись группами живых военнослужащих.
14 июня Россия передала украинской стороне 1,2 тысячи тел. В ответ Москва ничего не получила, выяснил РБК у источника в переговорной группе.
«В ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел», — сообщили в украинском координационном штабе по обращению с военнопленными.
Россия выразила готовность и дальше проводить обмены в соответствии с утвержденным во время второго раунда графиком.
«К сожалению, украинская сторона к проведению обменов в таком же оперативном режиме не готова», — рассказали в МО РФ.
По данным издания «Страна.ua», всего за последние дни Украина получила 3,6 тыс. тел. Украинская сторона не комментировала, будет ли она передавать Москве останки российских военнослужащих.