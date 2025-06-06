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В МИД раскритиковали тех, кто называет переговоры в Стамбуле бесполезными

Захарова: не имеющие сердца или ума считают переговоры в Стамбуле бесполезными
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Российско-украинские переговоры в Стамбуле могут называть бесполезными только те, у кого «нет сердца или ума». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью итальянскому телеканалу Byoblu.

В ходе беседы дипломат, комментируя заявления западных СМИ о том, что последние стамбульские переговоры были бесполезными, подчеркнула, что ошибочно их так называть, поскольку на них речь шла о человеческих жизнях.

Кроме того, в Стамбуле, несмотря на напряженность и задержки, удалось договориться об обмене тысячи пленных, также была заключена договоренность о возвращении шести тысяч тел украинских солдат, указала Захарова.

«Что в этом бесполезного? Такие заявления может делать лишь тот, у кого нет сердца или ума», — резюмировала официальный представитель МИД РФ.

По итогам второго раунда переговоров в Стамбуле министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Москва и Киев договорились об обмене тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет по формуле «всех на всех», а также телами военных по принципу «6000 на 6000».

3 июня военкор Александр Коц отметил, что за шесть тысяч тел бойцов Вооруженных сил Украины, которых РФ передаст украинской стороне в рамках стамбульских договоренностей, Киеву надо будет заплатить их семьям 180 млрд рублей или около 94,1 млрд гривен.

Ранее стало известно, что сообщения о том, что начался процесс передачи тел солдат ВСУ в рамках обмена, не соответствуют действительности.

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Переговоры о мире на Украине
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