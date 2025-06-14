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В Иране приготовились продолжить удары по Израилю

Высший совет безопасности Ирана сообщил о принятии мер для новых атак по Израилю
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Ohad Zwigenberg/AP

Высший совет национальной безопасности Ирана сообщил, что Тегеран принял меры для продолжения ударов по Израилю. Заявление совета цитирует РИА Новости.

Сообщается, что для осуществлениях новых ударов по еврейскому государству были реализованы необходимые подготовительные мероприятия внутри страны.

До этого Иран пригрозил выпустить по Израилю 2 тыс. ракет.

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю, в частности по городам Рамат-Ган и Тель-Авив, были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали еще в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран пригрозил Британии, Франции и США последствиями в случае помощи Израилю.

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