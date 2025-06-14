СМИ: Иран пообещал Израилю более масштабные атаки

Иран планирует нанести по Израилю серию ударов, в рамках которых может быть выпущено около 2 тысяч ракет. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники.

По информации канала, в Тегеране заявили, что будущие атаки будут намного более масштабными — в 20 раз мощнее, чем предыдущие удары. Официальных комментариев от властей Ирана на этот счет пока не поступало.

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю, в частности по городам Рамат-Ган и Тель-Авив, были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали еще в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.