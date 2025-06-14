В ЦАХАЛ назвали количество ракет, выпущенных по Израилю за последний час

Иран выпустил по Израилю десятки ракет за последний час. Об этом сообщает Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«За последний час из Ирана в сторону Государства Израиль были запущены десятки ракет. Некоторые из ракет были перехвачены. В настоящее время поисково-спасательные силы работают в ряде мест по всей стране, откуда поступили сообщения о падении снарядов», — говорится в сообщении израильских ВС.

До этого РИА Новости сообщало, что силы противовоздушной обороны Вооруженных сил Ирана отражают атаки израильских ракет по Тегерану уже не менее 40 минут.

По данным пресс-службы Корпуса стражей исламской революции Ирана, десятки иранских ракет достигли целей на территории Израиля.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия не допустит «самоуничтожения» Ирана и Израиля.