В Тегеране продолжают активную работу системы ПВО

Силы ПВО Ирана отражают атаки израильских ракет уже не менее 40 минут

Силы противовоздушной обороны Вооруженных сил Ирана отражают атаки израильских ракет по Тегерану уже не менее 40 минут. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

Он уточнил, что это первый случай, когда иранские зенитчики отражают обстрелы на протяжении такого продолжительного времени.

Тем временем, по данным пресс-службы Корпуса стражей исламской революции Ирана, десятки иранских ракет достигли целей на территории Израиля.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Позже правительство Ирана пообещало дать жесткий ответ на израильскую атаку на объекты исламской республики.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия не допустит «самоуничтожения» Ирана и Израиля.