КСИР объявил о результатах ответной атаки по Израилю

Десятки иранских ракет достигли целей на территории Израиля. Об этом заявляет пресс-служба Корпуса стражей исламской революции Ирана, передает информационное агентство IRNA.

«Сообщения на земле, спутниковые снимки, а также разведывательные данные говорят об эффективность попадании десятков баллистических ракет по стратегическим целям. Враг, несмотря на заявления о перехвате, не смог противостоять ракетным атакам Ирана», — заявили в пресс-службе КСИР.

До этого министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис призвал Израиль и Иран вернуться к диалогу и дипломатии.

Он добавил, что эскалация конфликта не отвечает интересам ни одной из сторон и приведет к катастрофическим последствиям как для Ирана и Израиля, так и для всего Ближнего Востока.

Также член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия поддерживает хорошие отношения как с Ираном, так и с Израилем, поэтому не допустит, чтобы стороны «самоуничтожились».

Ранее в России назвали удар Израиля «пощечиной» Ирану.