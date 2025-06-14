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Власти Ирана сообщили, сколько продлится ответная операция против Израиля

КСИР: ответная операция Ирана против Израиля продлится столько, сколько нужно
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Majid Asgaripour/Reuters

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Ахмад Вахиди заявил, что ответная операция Ирана против Израиля продлится столько, сколько это будет нужно. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, Иран в ответ на атаку Израиля провел операцию «Правдивое обещание 3» по военным целям в еврейском государстве.

«Это (ответная операция. — «Газета.Ru») может продолжаться столько, сколько будет нужно», — подчеркнул иранский военный.

До этого РИА Новости сообщало, что силы противовоздушной обороны Вооруженных сил Ирана отражают атаки израильских ракет по Тегерану уже не менее 40 минут.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия не допустит «самоуничтожения» Ирана и Израиля.

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