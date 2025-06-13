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Израиль нанес удары по иранскому городу Фердис

Press TV: Израиль нанес удары по городу Фердис в иранской провинции Альборз
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Nir Elias/Reuters

Израиль осуществил авиаудары по городу Фердис, расположенному в иранской провинции Альборз на севере страны. Об этом сообщает телеканал Press TV.

«Израильские авиаудары нанесены по позициям в городе Фердис в провинции Альборз», – сообщил вещатель.

В ночь на13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. В результате операции были ликвидированы начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Хоссейн Бакери, глава КСИР Хосейн Салами и руководитель командования по чрезвычайным ситуациям Голам Али Рашид.

После израильских ударов Организация по атомной энергии Ирана сообщила о повреждениях на ядерном объекте в Натанзе, заверив при этом об отсутствии химического или радиационного заражения.

В МИД России призвали граждан РФ не посещать Израиль и Иран на фоне резкого обострения конфликта между двумя странами.

Ранее новый глава КСИР Ирана пообещал открыть «врата ада» для Израиля.

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