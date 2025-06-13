Новый глава КСИР Ирана пообещал открыть «врата ада» для Израиля

Новый глава КСИР поклялся отомстить Израилю за удары по иранской территории

Новый глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур в обращении к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи пообещал открыть «врата ада» для Израиля после ударов по Ирану. Об этом сообщило агентство Fars.

«Вскоре перед этим... режимом откроются врата ада», — говорится в заявлении.

«Преступление, совершенное сегодня сионистским... режимом, посягнувшим на национальную безопасность и территориальную целостность Исламской Республики, определенно не останется без ответа», — говорится в заявлении.

Пакпур добавил, что Израиль ждет «горькая и мучительная судьба с огромными и разрушительными последствиями».

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия не допустит «самоуничтожения» Ирана и Израиля.