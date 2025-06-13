В МИД РФ призвали россиян воздержаться от поездок в Израиль и Иран

В МИД РФ призвали россиян не ездить в Израиль и Иран до стабилизации ситуации

В МИД России призвали граждан РФ не ездить в Израиль и Иран на фоне резкого обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявили в министерстве.

Во внешнеполитическом ведомстве призвали россиян, которые оказались в зоне конфликта на Ближнем Востоке, проявлять максимальную осторожность.

«Находящимся в зоне конфликта – проявлять максимальную осторожность, соблюдать меры личной безопасности: не приближаться к военным объектам, избегать мест массового скопления людей (торговые центры, транспорт и др.)», – сказано в заявлении МИД.

В министерстве также попросили граждан РФ неукоснительно выполнять требования местных властей, а в случае опасности направляться в укрытия.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия не допустит «самоуничтожения» Ирана и Израиля.