Израиль нанес удары в районе ядерного объекта в Иране

Израильские военные нанесли удары в районе иранского ядерного объекта в Фордо. Об этом сообщает агентство Fars.

По его информации, атаке подверглась «площадка объекта в Фордо, там были слышны два взрыва».

Чуть ранее глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами сообщил, что ядерный объект в Натанзе не понес значительного ущерба в результате израильских атак, радиационных утечек также не зафиксировано.

До этого в ОАЭИ также заявили, что утечки за пределы ядерных объектов не зафиксированы. В организации подчеркнули, что на объекте в Натанзе были только поверхностные повреждения, а объект в Фордо вообще не подвергался атаке. Оба этих объекта расположены на значительной глубине под землей.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Ранее стали известны возможные цели будущего удара Ирана по Израилю.