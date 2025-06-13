В Иране оценили повреждения ядерных объектов после ударов Израиля

Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами сообщил, что ядерный объект в Натанзе не понес значительного ущерба в результате израильских атак, радиационных утечек также не зафиксировано. Об этом пишет РИА Новости.

«Хорошо, что ущерб был нанесен лишь поверхностный. У нас не было и жертв. Также не было утечек радиации, которые могли бы стать причиной для беспокойства населения. Также не было серьезного ущерба. Но в данный момент мы проводим его оценку», — заявил руководитель ведомства.

До этого ОАЭИ также сообщало о том, что утечки за пределы ядерных объектов не зафиксированы. В организации подчеркнули, что на объекте в Натанзе были только поверхностные повреждения, а объект в Фордо вообще не подвергался атаке. Оба этих объекта расположены на значительной глубине под землей.

В ночь на 13 июня израильские войска начали операцию против Ирана, нанеся удары по объектам в нескольких населенных пунктах Исламской Республики. В том числе целью стала штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране.

Ранее в Иране пообещали продолжить работу в атомной сфере.