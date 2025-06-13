Стали известны возможные цели будущего удара Ирана по Израилю

Press TV: Иран может ударить по базам Израиля в Хайфе и Тель-Авиве

Военные объекты израильской армии в Тель-Авиве и Хайфе могут стать целями контрудара Ирана после сегодняшней атаки Израиля. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV со ссылкой на источники.

По данным журналистов, среди возможных целей иранской армии — база военно-морских сил Израиля в Хайфе, которая является главным местом базирования ВМС еврейского государства в Средиземном море.

Кроме того, исламская республика может ударить по штаб-квартирам израильских солдат и разведчиков в Тель-Авиве.

Согласно информации агентства Fars, Иран нанесет удар по Израилю »‎в самое ближайшее время».

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что операция «Нация, как лев» может продлиться несколько дней. Военные источники отметили, что в последние недели появились признаки стремления Ирана создать ядерное оружие. Еврейское государство, по их словам, сочло ситуацию критической и решило действовать.

Ранее в Госдуме раскрыли, как Россия может помочь Ирану.