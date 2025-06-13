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Лукашенко доложили о создании в Белоруссии войск беспилотных авиационных комплексов

В Белоруссии создали войска беспилотных авиационных комплексов
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Министерство обороны РФ

Начальник Генерального штаба ВC Белоруссии Павел Муравейко доложил президенту Александру Лукашенко о создании войск беспилотных авиационных комплексов. Его слова приводит министерство обороны республики в Telegram-канале.

«На данные войска возложены задачи по ведению воздушной разведки, нанесению огневого поражения противнику, наведению и корректировке огня, выполнению обеспечивающих функций в интересах других специальных войск», — уточнил Муравейко.

12 июня президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия в настоящее время создает отдельный род войск беспилотных систем. По словам главы государства, нужно обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание и развитие.

До этого стало известно, что Минобороны РФ обсуждает планы по созданию в стране первого военного училища для войск беспилотных систем.

Ранее Путин призвал добиться технологического лидерства России в сфере БПЛА.

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