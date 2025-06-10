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В России может появиться первое военное училище для войск беспилотных систем

«Известия»: в России хотят открыть военное училище для войск беспилотных систем
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Станислав Красильников/РИА Новости

Минобороны обсуждает планы по созданию в России первого военного училища для войск беспилотных систем. Об этом стало известно «Известиям».

По данным издания, сегодня подготовка по направлению беспилотных систем ведется на базе некоторых российских вузов. Но именно специализированное училище такого рода должно стать первым в стране. Высшее учебное заведение планируют открыть в Московской области в 2027 году.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, Вооруженным силам (ВС) России нужны не только операторы, которые управляют беспилотниками, но и командиры, отвечающие за работу подразделений БПЛА, а также командно-технические специалисты, обслуживающие дроны всех типов.

«Надо готовить и офицеров — планировщиков боевых действий, которые будут разрабатывать тактические, оперативно-тактические и даже стратегические операции», — отметил эксперт.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что российские инженеры и конструкторы добились значительного прогресса в сфере БПЛА за последние годы.

Глава государства отметил, что в отдельных сегментах российские беспилотники являются самыми передовыми в мире и превосходят иностранные аналоги. По словам Путина, иностранцы часто копируют системы БПЛА, которые разрабатывает РФ.

Ранее Путин поручил добиться технологического лидерства РФ по беспилотникам к 2030 году.

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