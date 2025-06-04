Эстония вышла из конвенции о запрете противопехотных мин

Эстония вышла из Оттавской конвенции о запрете использования противопехотных мин. Соответствующее решение поддержало большинство депутатов местного парламента, сообщает Postimees.

«Эстония присоединилась к Оттавской конвенции более 20 лет назад. С тех пор ситуация в сфере безопасности в регионе Балтийского моря значительно ухудшилась, а военная угроза возросла», — говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отметил, что если страна в одностороннем порядке накладывает на себя ограничения в сфере вооружения, это ставит ее в невыгодное положение.

Незадолго до этого министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что власти страны готовы установить навигационные буи на реке Нарве в своих территориальных водах, если не будет достигнуто соглашение с Россией по вопросу их размещения.

27 мая Кингисеппский городской суд арестовал гражданина Франции, который на сапе приплыл из Эстонии в Россию. Француз, который был задержан пограничниками, заявил, что прибыл в Россию для того, чтобы поселиться здесь.

Ранее в Эстонии завели сотню дел из-за вывоза денег.