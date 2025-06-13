Названо число раненых в результате удара Израиля по Ирану

Tasnim: как минимум 95 человек пострадали в результате израильской атаки

По меньшей мере 95 человек в Иране пострадали в результате атаки Израиля. Один спасатель погиб, об этом сообщило общество Красного Полумесяца, пишет агентство Tasnim.

«В 12 провинциях страны продолжаются спасательные операции. В ходе инцидента 95 соотечественников получили ранения и были доставлены в медицинские центры, а 26 другим оказана помощь на местах происшествий», — сказал руководитель общества Моджтаба Халиди.

Он добавил, что травмы получил еще один спасатель, сейчас ему помогают медики.

До этого министр внутренних дел исламской республики Эскандар Момени заявил о пострадавших среди мирного населения в результате удара.

В столице Ирана Тегеране посте атаки Израиля обрушилось здание.

Ночью 13 июня Израиль сообщил о начале операции Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по нескольким населенным пунктам Исламской Республики, в том числе по Тегерану и Нетензу. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и даже жилые комплексы.

Ранее Медведев на фоне атаки на Иран назвал реальной угрозу ядерного конфликта.