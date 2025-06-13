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Медведев на фоне атаки на Иран назвал реальной угрозу ядерного конфликта

Медведев заявил, что угроза ядерного конфликта реальна
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Depositphotos

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что угроза ядерного конфликта реальна.

«Когда я пишу про ядерный конфликт, это не просто так. Это реально. И быстро. Не надо такого никому!» — заключил он.

На этой неделе директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что сейчас мир как никогда близок к ядерному уничтожению. Глава нацразведки опубликовала трехминутный видеоролик о своем визите в Хиросиму. В нем Габбард рассказала о последствиях американской атомной бомбардировки и показала архивные кадры с жертвами удара. Она подчеркнула, что сегодня ядерное оружие стало еще мощнее.

Еще в сентябре Медведев заявлял, что ядерная эскалация никому не нужна, однако уже сейчас есть формальные предпосылки для ядерного удара РФ.

Ранее КНДР обвинила США в создании угрозы космической ядерной войны.

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