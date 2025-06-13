Черноморский флот за неделю уничтожил шесть морских дронов

Министерство обороны России сообщило, что за минувшую неделю силы Черноморского флота ликвидировали шесть вражеских беспилотных катеров.

Уточняется, что угрозы для российских кораблей удалось предотвратить. Оперативная обстановка в акватории контролируется.

В оборонном ведомстве также сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю сбили 1582 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Кроме того, российские войска уничтожили управляемую ракету большой дальности «Нептун», 18 управляемых авиационных бомб JDAM и девять реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, уточнили в ведомстве.

Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что силы противовоздушной обороны с начала спецоперации уничтожили более 80 тысяч воздушных целей. Из них 7,5 тысячи — это современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды преимущественно, почти на 100%, западного производства.

Ранее ВСУ начали установку дронов-светофоров.