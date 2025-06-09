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Мирный житель в ДНР пострадал при атаке дрона ВСУ

В ДНР мирный житель был ранен при сбросе взрывоопасного предмета с дрона ВСУ
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Телеграм-канал «Минздрав России»

Мирный житель был ранен в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника на поселок в Горловке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале «Приходько РИК».

«В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины в поселке шахты имени Н. А. Изотова ранен мирный житель Горловки», — говорится в сообщении.

По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, украинский беспилотник атаковал Никитовский район Горловки 9 июня в 14:00, сбросив взрывоопасный предмет. Кроме того, сообщается, что с начала дня ВСУ выпустили по этому же району не менее четырех снарядов калибра 155 миллиметров, соответствующего стандартам НАТО.

До этого хозяйственные постройки у жилых массивов загорелись в Никитовском районе Горловки после удара беспилотного летательного аппарата.

На прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин рассказал о роевых атаках FPV-дронов на Горловку. Он утверждал, что город все еще подвергается обстрелам, а противник стал чаще использовать БПЛА.

Ранее украинские дроны повредили здание школы в ДНР.

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