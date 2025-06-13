Лидер Ирана назначил временного главу генштаба после гибели Багери

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил Хабиболлу Сайяри временным главой генштаба ВС иранской республики после гибели Мохаммада Багери. Об этом сообщает агентство Nour News.

«Указом верховного лидера Хабиболла Сайяри был назначен временным главой генерального штаба вооруженных сил Ирана», — говорится в сообщении.

До этого государственное телевидение исламской республики сообщило, что глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери погиб в результате атак Израиля.

В ночь на 13 июня израильские войска объявили о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»). Ее главная цель — нанесение ущерба ядерным и ракетным программам Ирана.

По данным газеты The New York Times, бойцы ЦАХАЛ нанесли удары по шести военным базам в районе Тегерана. Государственное агентство IRNA писало, что на территории атомного объекта Ахмади Рошан в городе Натанз в центральном Иране произошел взрыв. Какие-либо подробности в публикации не приводились. При этом журналисты ТАСС со ссылкой на иранское телевидение заявили об отсутствии признаков утечки радиации на месте происшествия.

Ранее власти Ирана закрыли воздушное пространство страны.