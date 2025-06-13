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Глава Генштаба ВС Ирана погиб в результате атаки Израиля

IRIB: при атаке Израиля на Иран погиб глава генштаба Багери
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Iranian Army Office/Global Look Press

Глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери погиб в результате атак Израиля. Об этом сообщает государственное телевидение исламской республики.

«Глава генштаба ВС Мохаммад Багери погиб в результате атак Израиля», — говорится в сообщении.

В ночь на 13 июня израильские войска объявили о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»). Ее главная цель — нанесение ущерба ядерным и ракетным программам Ирана.

По данным газеты The New York Times, бойцы ЦАХАЛ нанесли удары по шести военным базам в районе Тегерана. Государственное агентство IRNA писало, что на территории атомного объекта Ахмади Рошан в городе Натанз в центральном Иране произошел взрыв. Какие-либо подробности в публикации не приводились. При этом журналисты ТАСС со ссылкой на иранское телевидение заявили об отсутствии признаков утечки радиации на месте происшествия.

Ранее власти Ирана закрыли воздушное пространство страны.

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