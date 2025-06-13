На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Axios: США предупредили кабмин Израиля, что не будут участвовать в ударе по Ирану

Axios: США заявили Израилю, что не будут участвовать в операции против Ирана
close
AP

Администрация президента США Дональда Трампа заявила израильскому правительству, что Вашингтон не будет напрямую участвовать ни в одном израильском военном ударе по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на американские и израильские источники.

Официальные лица в США, Израиле и Иране готовятся к сценарию, при котором ядерные переговоры между США и Ираном потерпят крах, после чего Израиль отдаст приказ нанести серию ударов по Ирану, а Тегеран ответит атакой на израильские и американские базы в регионе. Возможно, пишет Axios, все это произойдет в течение следующей недели.

«В частном порядке администрация проинформировала Израиль о том, что это (атака Израиля — «Газета.Ru») будет одиночная миссия, а не совместная операция, по крайней мере с точки зрения бомбардировок и других наступательных действий», — говорится в материале.

Источники Axios не сообщили, будут ли США оказывать помощь в плане разведки или логистики, например, дозаправки в воздухе. США почти наверняка помогут Израилю защитить себя от ответных действий Ирана, как они уже делали во время прошлых иранских атак, считает портал.

По данным The Wall Street Journal, Израиль готов нанести военный удар по Ирану уже в это воскресенье, если Тегеран не заключит соглашение с Вашингтоном.

Ранее в Тегеране заявили о готовности к войне и пригрозили ответом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами