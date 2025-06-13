Axios: США предупредили кабмин Израиля, что не будут участвовать в ударе по Ирану

Axios: США заявили Израилю, что не будут участвовать в операции против Ирана

Администрация президента США Дональда Трампа заявила израильскому правительству, что Вашингтон не будет напрямую участвовать ни в одном израильском военном ударе по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на американские и израильские источники.

Официальные лица в США, Израиле и Иране готовятся к сценарию, при котором ядерные переговоры между США и Ираном потерпят крах, после чего Израиль отдаст приказ нанести серию ударов по Ирану, а Тегеран ответит атакой на израильские и американские базы в регионе. Возможно, пишет Axios, все это произойдет в течение следующей недели.

«В частном порядке администрация проинформировала Израиль о том, что это (атака Израиля — «Газета.Ru») будет одиночная миссия, а не совместная операция, по крайней мере с точки зрения бомбардировок и других наступательных действий», — говорится в материале.

Источники Axios не сообщили, будут ли США оказывать помощь в плане разведки или логистики, например, дозаправки в воздухе. США почти наверняка помогут Израилю защитить себя от ответных действий Ирана, как они уже делали во время прошлых иранских атак, считает портал.

По данным The Wall Street Journal, Израиль готов нанести военный удар по Ирану уже в это воскресенье, если Тегеран не заключит соглашение с Вашингтоном.

Ранее в Тегеране заявили о готовности к войне и пригрозили ответом.