Тегеран готов к войне: Израиль собирается атаковать Иран

Израиль планирует атаковать Иран в ближайшие дни, сообщили несколько американских СМИ. По данным CBS, Тель-Авив «полностью готов» к операции, ABC News же утверждает, что окончательное решение еще не принято. В числе возможных целей — иранские ядерные объекты. В Тегеране уже заявили о готовности к войне и пригрозили ответом, который будет «сильнее и разрушительнее», чем когда-либо прежде.

Израиль может начать военную операцию против Ирана в ближайшие дни, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники. По их данным, окончательное решение еще не принято, однако такой вариант рассматривается израильскими властями на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Источники также допустили, что разведданные для нанесения потенциального удара Тель-Авиву могли предоставить США.

Ранее о готовности Израиля атаковать Иран сообщали и другие СМИ. Канал CBS News утверждал, что Тель-Авив «полностью готов» к началу операции. Агентство Reuters писало, что боевые действия могут начаться через несколько дней. Также опасения по поводу потенциального израильского удара выражала газета The New York Times.

Не исключено, что речь идет о возможных атаках на иранские ядерные объекты — о подготовке Израиля к такому шагу еще в мае сообщал CNN со ссылкой на данные американской разведки.

«Это может еще больше обострить ситуацию на Ближнем Востоке и сорвать усилия администрации [президента США Дональда] Трампа по заключению соглашения, которое перекроет Ирану путь к созданию ядерной бомбы», — отметила NYT.

«Трамп ничего не добился». Почему США переключились с Украины на Иран? Представители Ирана и Соединенных Штатов 12 апреля проведут переговоры в Омане. При этом ранее... 08 апреля 20:09

Иран готов к войне

По данным газеты, Иран уже подготовил план контрудара на случай атаки Израиля. Как заявил NYT анонимный иранский чиновник, в случае бомбардировки Тегеран немедленно ударит по Израилю сотнями баллистических ракет. В октябре 2024 года это уже происходило, но не нанесло значительного ущерба, так как Вашингтон помог Тель-Авиву отразить атаку. Будут ли США помогать в этот раз — неизвестно. В Аравийском море уже несколько недель находится американский авианосец Carl Vinson, на борту которого более 60 самолетов, в том числе современные истребители-невидимки F-35. Кроме того, у США есть несколько десятков штурмовиков и истребителей, размещенных на Ближнем Востоке — эти самолеты широко использовались для защиты Израиля от иранских ударов в прошлом году.

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами пообещал, что ответ Ирана в случае потенциальной израильской атаки будет «сильнее и разрушительнее», чем когда-либо прежде. Он также заявил, что Тегеран готов к войне .

«Враг угрожает нам военным сражением. Мы готовы к любому сценарию, и у нас есть военная стратегия», — подчеркнул Салами.

По информации CBS, в числе целей ответного удара Ирана могут оказаться военные базы США в Ираке. Американские власти уже посоветовали некоторым своим гражданам покинуть иракскую территорию. Так, Госдепартамент приказал неосновным правительственным чиновникам покинуть Ирак из-за «возросшей региональной напряженности», а Пентагон разрешил членам семей военнослужащих США выехать с американских объектов на Ближнем Востоке.