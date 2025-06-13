В израильской армии рассказали, сколько продлится операция против Ирана

ЦАХАЛ ожидает, что операция против Ирана продлится несколько дней

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ожидает, что операция против Ирана продлится несколько дней. Об этом сообщила газета Times of Israel со ссылкой на представителей ЦАХАЛ.

«По окончании операции не будет никакой ядерной угрозы со стороны Ирана. Мы находимся в окне стратегических возможностей. Мы достигли точки невозврата, и нет другого выбора, кроме как действовать сейчас», — заявили израильские военные.

В ЦАХАЛ отметили, что координируют свои действия с США.

В настоящее время Израиль готовятся к мощному ответу со стороны Ирана, добавила Times of Israel.

Как сообщила израильская газета The Jerusalem Post, этой ночью десятки израильских истребителей нанесли удары по военным целям и иранским ядерным объектам.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац после начала атаки объявил чрезвычайное положение. По всей стране звучат сирены воздушной тревоги.

Ранее в Тегеране заявили о готовности к войне и пригрозили ответом.