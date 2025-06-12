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Госдеп выпустил предупреждение для американцев на Ближнем Востоке

Госдеп объявил об опасности для Северной Африки и Ближнего Востока
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Depositphotos

Государственный департамент Соединенных Штатов объявил об опасности для граждан США в регионах Северной Африки и Ближнего Востока. Заявление было опубликовано в социальной сети X.

«В связи с усилением региональной напряженности Государственный департамент рекомендует гражданам США на Ближнем Востоке и в Северной Африке проявлять повышенную осторожность», — указано в предупреждении.

До этого портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США опасаются ситуации, при которой системы противовоздушной обороны (ПВО) Израиля не выдержат ответ Ирана на возможные израильские удары по его ядерным объектам.

Незадолго до этого ABC News со ссылкой на источники сообщил, что израильские власти могут осуществить военные действия против Ирана в ближайшие дни.

В Тегеране уже заявили о готовности к войне и пригрозили ответом, который будет «сильнее и разрушительнее», чем когда-либо прежде. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп предупредил об угрозе масштабного конфликта на Ближнем Востоке.

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