В США испугались ответа Ирана в случае атаки Израиля

США опасаются, что системы противовоздушной обороны (ПВО) Израиля не выдержат ответ Ирана на возможные израильские удары по его ядерным объектам. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«США обеспокоены тем, что системы ПВО Израиля были бы не в состоянии выдержать ответ Ирана с применением сотен ракет», — говорится в публикации.

Axios утверждает, что спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф во время брифинга перед группой сенаторов США заявил, что в случае, если Израиль ударит по иранским ядерным объектам, последующий иранский ответ может привести к массовым жертвам с израильской стороны.

Как рассказала разведка США, данные которой приводит портал, Иран в своем арсенале имеет порядка двух тысяч ракет, способных нести заряд весом 900 килограммов или выше, Израиль находится в зоне досягаемости многих из них.

Незадолго до этого ABC News со ссылкой на источники сообщил, что израильские власти могут осуществить военные действия против Ирана в ближайшие дни. По словам трех источников, они не располагают информацией о том, принимает ли участие Вашингтон в планах по возможному нападению. Однако они не исключают, что США могли предоставить израильским властям разведывательную информацию.

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