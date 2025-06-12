Трамп предупредил об угрозе масштабного конфликта на Ближнем Востоке

В настоящее время на Ближнем Востоке есть угроза масштабного конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию вокруг Ирана, передает Fox News.

Комментируя публикации в американской печати о возможности применения Израилем военной силы против Ирана, американский лидер указал, что действительно существует угроза масштабного конфликта в регионе.

«У нас много американцев в этом регионе. И я сказал, что нам нужно велеть им выехать, поскольку что-то может произойти. Вскоре», — отметил глава вашингтонской администрации.

Незадолго до этого ABC News со ссылкой на источники сообщал, что израильские власти могут осуществить военные действия против Ирана в ближайшие дни.

По словам трех источников, они не располагают информацией о том, принимает ли участие Вашингтон в планах по возможному нападению. Однако они не исключают, что США могли предоставить израильским властям разведывательную информацию.

До этого командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами на фоне появившейся информации о готовящемся ударе со стороны Израиля заявил, что ответ Ирана будет «более сильным и разрушительным», чем ранее.

Ранее Ушаков подтвердил, что Россия может быть посредником между США и Ираном.