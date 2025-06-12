На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили о возможном нападении Израиля на Иран

ABC News: Израиль может нанести удар по Ирану в ближайшие дни
close
IAI Rampage

Израильские власти могут осуществить военные действия против Ирана в ближайшие дни. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам трех источников, они не располагают информацией о том, участвует ли Вашингтон в планах по возможному нападению. Однако они не исключают, что США могли предоставить израильским властям разведывательную информацию.

До этого командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами на фоне появившейся информации о готовящемся ударе со стороны Израиля заявил, что ответ Ирана будет «более сильным и разрушительным», чем ранее.

12 июня New York Times сообщила о подготовке Ираном ответных мер на потенциальное израильское нападение на его ядерные объекты. По данным неназванного источника в иранском правительстве, военное и гражданское руководство страны уже обсудило план контрнаступления.

Ранее Иран пригрозил ударом по всем базам США на Ближнем Востоке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами