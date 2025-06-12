В США заявили о возможном нападении Израиля на Иран

ABC News: Израиль может нанести удар по Ирану в ближайшие дни

Израильские власти могут осуществить военные действия против Ирана в ближайшие дни. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам трех источников, они не располагают информацией о том, участвует ли Вашингтон в планах по возможному нападению. Однако они не исключают, что США могли предоставить израильским властям разведывательную информацию.

До этого командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами на фоне появившейся информации о готовящемся ударе со стороны Израиля заявил, что ответ Ирана будет «более сильным и разрушительным», чем ранее.

12 июня New York Times сообщила о подготовке Ираном ответных мер на потенциальное израильское нападение на его ядерные объекты. По данным неназванного источника в иранском правительстве, военное и гражданское руководство страны уже обсудило план контрнаступления.

Ранее Иран пригрозил ударом по всем базам США на Ближнем Востоке.