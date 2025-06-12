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Путин призвал завершить формирование группировки космических аппаратов

Путин: необходимо завершить формирование группировки космических аппаратов
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Необходимо своевременно и в полном объеме завершить формирование группировки космических аппаратов различного назначения. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы.

«Важным направлением работы остается развитие космических войск. Это позволит повысить возможности всех видов разведки, а также управления войсками и вооружением в режиме реального времени», — сказал глава государства.

В октябре прошлого года Путин заявил, что уровень подготовки российских космических войск находится на высоком уровне. Глава государства отметил, что в перечень главных задач солдат входят опытно-космические работы, а также освоение современных высоких технологий, среди которых — ракетный комплекс «Ангара». По словам российского лидера, именно «Ангара» является ключом к тому, что Россия сможет независимо осваивать космос.

В апреле текущего года издание Forbes писало, что Россия разрабатывает современный арсенал оружия, который позволит одержать победу в тотальной космической войне с Западом и несет угрозу спутникам Starlink. В материале приводятся слова директора по космической безопасности и стабильности в фонде Secure World Foundation Виктории Самсон, которая считает, что Москва проводит испытания противоспутниковой ракеты «Нудоль».

Ранее Минобороны России отчиталось о количестве сеансов управления космическими аппаратами.

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